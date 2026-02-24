Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a vida se impõem e nos desafia a recomeçar... Como é bom levantar e reunir os melhores motivos para dar conta dos sonhos, que embalam a vida... Viver é bom demais, pois caminhamos na direção do infinito... Feliz dia!

“Falhar é o luxo de quem faz!” (@passarinhos_no_telhado).

Já fiquei sozinho afirmando que daria certo. Enfrentei vozes contrárias, mas não deixei de acreditar em minhas intuições. Por causa do medo, muitos acabam anestesiando belas e necessárias iniciativas. Sim, o medo de falhar paralisa mais sonhos do que o próprio erro.

Muitas pessoas preferem a segurança da intenção não realizada à vulnerabilidade de tentar e não alcançar o resultado esperado. No entanto, a vida não amadurece na imobilidade. Ela se constrói nas tentativas, nas experiências imperfeitas, nas escolhas que às vezes precisam ser revistas. Falhar não é sinal de incapacidade definitiva, é consequência natural de quem ousou sair do lugar.

Há uma dignidade profunda em quem age, mesmo sabendo que pode errar. O erro, quando acolhido com humildade, se transforma em mestre silencioso. Ele mostra limites, ajusta rotas, fortalece discernimentos. Deus não exige desempenho impecável, mas disposição sincera. Ele acompanha o esforço, não apenas o acerto.

Quem se permite fazer aprende mais sobre si mesmo, descobre forças desconhecidas, identifica fragilidades que pedem cuidado. A falha não diminui o valor de ninguém, apenas revela que houve movimento. Permanecer imóvel para preservar uma imagem perfeita pode parecer prudente, mas empobrece a experiência de viver.

A maturidade nasce quando se entende que errar faz parte do processo de crescimento. Não se trata de agir sem reflexão, mas de não deixar que o medo determine cada passo. Há aprendizados que só acontecem na prática, no confronto com a realidade, na revisão honesta do que não deu certo. O coração que aceita suas falhas sem se condenar encontra liberdade para continuar tentando.

Deus trabalha também através dos erros, conduzindo a vida para caminhos mais ajustados à verdade interior. A falha, então, deixa de ser marca de fracasso e se torna sinal de coragem. Só experimenta o tropeço quem escolheu agir. E agir é sempre melhor do que permanecer à margem da própria história.

Quando se compreende isso, o erro perde o peso da vergonha e ganha o valor do aprendizado. Assim, a vida segue mais autêntica, construída por quem teve a ousadia de fazer, mesmo correndo o risco de falhar.