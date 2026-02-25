Bom Dia! Acordar é um ato maravilhoso... A noite se desfaz e a luminosidade toma conta da jornada... A vida é abençoada pela noite e pelo dia... Que possamos vibrar com tantas oportunidades que se apresentam... Quem faz acontecer, colhe saborosos frutos... Feliz dia!

“A sua mente é o metro quadrado mais valioso que existe. Por isso, escolha com cuidado a quem e ao que você dá atenção.” (@passarinhos_no_telhado).

Quando penso no ser humano sempre elevo o meu olhar para o infinito. Somente Deus para tamanha perfeição. De fato, a mente é espaço sagrado, ainda que muitas vezes tratado com descuido. É ali que as palavras ouvidas ecoam, que as experiências ganham significado, que os medos se ampliam ou se dissolvem.

Nem tudo o que chega merece permanência. Há pensamentos que fortalecem e há outros que drenam energia silenciosamente. Quando não se vigia o que ocupa esse espaço interior, a vida começa a refletir desordem e cansaço. A atenção é como porta aberta: aquilo que se permite entrar encontra abrigo.

Por isso, discernir é ato de responsabilidade consigo mesmo. Nem toda opinião precisa ser absorvida, nem toda crítica precisa ser transformada em verdade pessoal. Deus fala no íntimo com delicadeza, mas sua voz pode ser abafada por ruídos constantes, comparações excessivas, conteúdos que alimentam insegurança.

Cuidar da mente não é isolamento do mundo, é selecionar com sabedoria o que constrói e o que corrói. O coração amadurece quando entende que dar atenção é investir energia, e energia mal direcionada adoece o espírito. Há pessoas que inspiram crescimento e há ambientes que fortalecem a esperança.

Também existem influências que enfraquecem sem que se perceba de imediato. Proteger o interior é gesto de amor próprio e de fidelidade ao propósito maior da vida. A paz começa no pensamento disciplinado, na escolha consciente de alimentar o que gera luz.

Isso não significa negar problemas, mas evitar que eles ocupem todo o espaço disponível. Deus deseja habitar uma mente serena, não perfeita, mas disponível ao bem. Quando se aprende a selecionar o que merece atenção, algo se organiza por dentro.

A vida externa reflete esse cuidado, as decisões se tornam mais claras, as relações mais equilibradas. O metro quadrado mais valioso que existe não precisa de luxo, precisa de vigilância amorosa.

E quando esse espaço é guardado com sabedoria, a existência ganha mais clareza, mais leveza e mais sentido. Sejamos agradecidos por tantos dons.