Frei Jaime Bettega

Escolher com cuidado
Notícia

Proteger o interior é gesto de amor próprio e de fidelidade ao propósito maior da vida

Quando se aprende a selecionar o que merece atenção, algo se organiza por dentro

Frei Jaime Bettega

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