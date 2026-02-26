Bom Dia! A vida acontece muito mais no sentir do que no pensar... Deus seja nossa luz e inspire o melhor para o nosso coração... São tantas coisas paras erem encaminhadas... É imprescindível estar em paz e em sintonia com Deus... Feliz dia!

“Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento.” (Provérbios 21,23).

O mundo das palavras está clamando por intervalos de silêncio. Sabemos falar, mas nem sempre utilizamos a palavra certa na hora certa. Nunca foi tão necessário pensar bem antes de falar. A fala é uma das forças mais delicadas confiadas ao ser humano. Com ela se consola, orienta, encoraja, mas também se fere, expõe e destrói.

Muitas dores que se arrastam por anos começaram em frases ditas sem reflexão, em respostas impulsivas, em críticas lançadas como se não deixassem marcas. O coração, quando ferido por palavras duras, guarda cicatrizes que nem sempre são visíveis. Por isso, o cuidado ao falar é sinal de maturidade espiritual.

Não se trata de viver em silêncio constante, mas de permitir que a palavra passe antes pelo crivo da consciência. Deus nos escuta mesmo quando ninguém mais ouve, e Ele conhece a intenção que sustenta cada expressão. Falar com responsabilidade é reconhecer que o outro é território sagrado, que merece respeito mesmo em meio a discordâncias.

Há conflitos que se acendem apenas porque alguém preferiu vencer um argumento a preservar uma relação. A palavra precipitada pode satisfazer o orgulho por um instante, mas prolongar o sofrimento por muito tempo. Já a palavra ponderada, ainda que firme, traz serenidade e abre espaço para entendimento. O silêncio, quando escolhido com sabedoria, também é forma de cuidado.

Nem toda verdade precisa ser dita de qualquer maneira, nem toda opinião precisa ser expressa. A prudência não diminui autenticidade, ela a qualifica. Quem aprende a medir o que fala descobre que muitas dores poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de escuta e menos impulsividade. O espírito amadurece quando a boca deixa de ser instrumento de descarga emocional e passa a ser canal de edificação.

Deus se agrada de corações que sabem unir verdade e misericórdia. E quando a fala nasce desse equilíbrio, as relações se tornam mais saudáveis, a convivência mais leve e a própria consciência mais tranquila. Assim, o cuidado com as palavras deixa de ser esforço pesado e se transforma em expressão natural de respeito e amor.