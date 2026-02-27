A bondade verdadeira não ignora o mal, mas se recusa a alimentá-lo

Bom Dia! O amanhecer nos convida para abraçarmos este novo dia... A sexta-feira tem jeito de final de semana... Então, vamos fechar a semana e também o mês de fevereiro: hoje é o penúltimo dia... Que a gratidão seja a nossa prece... Feliz dia!

“Que a bondade dentro de mim seja sempre maior que a maldade ao redor.” (@passarinhos_no_telhado).

O bem e o mal sempre estiveram lado a lado travando batalhas, inclusive. Mas eu acredito na força do bem. Não perco tempo com a maldade, que é propagada por muitos. Procuro fortalecer, diariamente, o bem dentro de mim. É com ele que sigo em frente. Porém, viver em meio a atitudes ásperas, injustiças e indiferenças é um desafio constante.

O ambiente, muitas vezes, convida à reação na mesma medida, como se responder na mesma moeda fosse forma de defesa. No entanto, permitir que a maldade externa determine a qualidade do próprio coração é perder a própria essência. A bondade não é ingenuidade, é força consciente de quem decide não reproduzir o que fere.

Ela nasce de uma escolha interior, cultivada mesmo quando não há garantias de reciprocidade.Deus age assim, oferecendo misericórdia onde há erro, sustentando amor onde há falha. Seguir esse caminho exige firmeza, não fragilidade. É mais fácil endurecer do que permanecer sensível. É mais simples devolver aspereza do que manter a dignidade do bem.

A bondade verdadeira não ignora o mal, mas se recusa alimentá-lo. Ela estabelece limites quando necessário, mas não permite que o ressentimento se instale. O coração que preserva essa luz interior encontra paz mesmo em ambientes difíceis.

Não porque tudo ao redor se transforma de imediato, mas porque a própria consciência permanece limpa. Há uma liberdade profunda em não se deixar contaminar. A maldade pode ferir por fora, mas só domina quando encontra espaço por dentro. Por isso, proteger a bondade é proteger a própria identidade.

Deus fortalece essa decisão silenciosa, sustentando quem escolhe agir com justiça e compaixão, ainda que isso exija esforço. A bondade é resistência serena, é coragem de permanecer fiel ao que se acredita. E quando ela é maior por dentro, o ambiente perde poder de definir quem se é.

Assim, mesmo em meio a sombras, a luz interior continua acesa, lembrando que a verdadeira vitória não está em vencer o outro, mas em não perder a própria humanidade.