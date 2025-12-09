Bom Dia! O amanhecer é sempre inspirador... Não importa o sono: um novo dia está chegando e não podemos perder tempo... O Natal se aproxima e o coração clama por serenidade e paz... Que a pressa não ocupe o espaço da alegria e da gratidão... Feliz dia!

“Se a estrada te parece sem saída, olhe para trás, volte, refaça o caminho, mas jamais desista.” (@camposde.margaridas).

A vida é feita de escolhas e de infinita disposição. Todos os dias estamos recomeçando, mesmo não possuindo uma bússola para ser mais assertivo. Ao invés de desistir é preferível retroceder e seguir por outro caminho. Gosto de caminhar. Mas o que mais me atrai são os caminhos que me levam à realização. Há estradas que se revelam enganosas. No início, parecem promissoras, largas, cheias de possibilidades.

Depois, tornam-se estreitas, silenciosas, e aos poucos revelam que não conduzem a lugar algum. A alma sente esse aviso antes mesmo da mente compreender, e surge então a sensação de estar perdida. É nesse momento que muitos acreditam que desistir é fraqueza, mas, na verdade, é sabedoria reconhecer quando um caminho não sustenta mais a verdade interior.

Voltar não significa retroceder no sentido negativo; significa recolher aprendizados, reorganizar o passo, realinhar o coração. Recomeçar exige mais força do que seguir cegamente em frente. É preciso reconhecer que aquilo que parecia certo não se confirmou, que as expectativas mudaram ou que a alma cresceu além daquele percurso.

Cada retorno é, na verdade, um avanço disfarçado, porque devolve ao espírito a chance de caminhar com mais consciência. Refazer o caminho não é repetir história, mas reconstruí-la com maturidade. A estrada que parecia perda se torna professora: mostra limites, revela fragilidades, desperta intuições.

E, ao olhar para trás, percebemos que nenhum desvio foi inútil; cada trecho preparou o terreno para a clareza atual. O importante é não abandonar a esperança. Mesmo que seja preciso mudar de direção, é a coragem de continuar buscando que faz a vida respirar de novo. Nenhum coração se perde quando insiste em caminhar com verdade.

Desistir da rota não é desistir de si. Pelo contrário, é afirmar dignidade, é preservar a própria essência, é reconhecer que a vida sempre oferece outro caminho quando escolhemos permanecer em movimento. Com fé, paciência e humildade, cada retorno se transforma em renascimento, e cada renascimento abre horizontes que antes não podiam ser vistos.