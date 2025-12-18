O coração que se liberta do ressentimento se torna mais sensível, mais humano

Bom Dia! A claridade desta quinta-feira nos convida à vida... Como é bom recomeçar e, assim, dar conta das muitas solicitações e obrigações... O cansaço até se aproxima, mas a alegria é maior do que tudo... Mais alguns dias e será Natal... Volto no tempo e recordo a ternura dos outros natais... Vem, Jesus, o mundo precisa de Ti... Feliz dia!

“Não guarde mágoas. Só estamos de passagem.” (@camposde.margaridas).

O ser humano é realmente espaçoso, pois consegue guardar dentro de si muitas coisas, inclusive tudo aquilo que não lhe faz bem. Para esquecer aquilo não ajuda em nada, é necessário um esforço e uma atenção especial. Tenho procurado deixar no esquecimento as palavras desnecessárias que ouvi, os comentário tecidos por pessoas excessivamente negativas e os julgamentos sem procedência. Procuro lembrar que estamos de passagem e que a vida é um instante.

Afinal, guardar mágoas é como insistir em carregar pedras enquanto se caminha por uma estrada que já é curta por natureza. A mágoa ocupa espaço interior, consome energia, endurece o olhar e aprisiona o coração em um tempo que já passou. Ela não muda o que aconteceu, não corrige o outro, não repara a dor. Apenas prolonga o sofrimento dentro de quem a carrega. A vida, tão breve e delicada, não foi feita para ser atravessada com esse peso desnecessário. Somos passageiros, e tudo o que é passageiro pede desapego.

Isso não significa ignorar a dor ou fingir que nada feriu. Significa escolher não permanecer preso ao que já cumpriu seu impacto. A maturidade espiritual começa quando entendemos que perdoar é um ato de libertação pessoal. Não se perdoa porque o outro merece, mas porque o coração precisa de espaço para respirar. A mágoa cria ruído onde poderia haver silêncio, cria rigidez onde poderia haver fluidez. Quando solta, a alma encontra descanso.

O tempo aqui é curto demais para ser gasto ruminando ressentimentos. Há encontros que não se repetem, gestos que não voltam, oportunidades de amar que passam rápido. E a mágoa nos distrai do essencial. Ela rouba o presente ao nos manter presos ao passado. A vida pede leveza porque tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Quem aprende a soltar mágoas aprende também a valorizar o agora, a cuidar melhor das relações, a escolher a paz como caminho.

O coração que se liberta do ressentimento se torna mais sensível, mais humano, mais disponível para o que realmente importa. Não guardar mágoas é um gesto de sabedoria, um reconhecimento de que a vida é curta demais para ser vivida em guerra interior. Estamos de passagem, e a travessia se torna mais bonita quando escolhemos levar apenas o que cabe na alma: aprendizados, gratidão e amor.