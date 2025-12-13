Frei Jaime Bettega

Fragilidade que fortalece
Há beleza em perceber que não precisamos ser inabaláveis para sermos inteiros

Força não está no acúmulo de batalhas vencidas, mas na capacidade de perceber quando é preciso pausar antes que a alma se quebre

Frei Jaime Bettega

