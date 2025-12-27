Bom Dia! Amanhece o último sábado de 2025... Que alegria saber e sentir que vivemos intensamente neste ano... Foram tantas coisas e acontecimentos que fica impossível de recordar de todos... Mas o maior evento é estar vivo... Feliz sábado!

"Muitas vezes, não recebemos o que damos, mas sempre damos o que somos, e é isso que importa." (@camposde.margaridas).

Deve ser triste a vida de quem aguardar por retornos. Eu prefiro viver meus dias entregando o melhor de mim para os outros. Tenho consciência de que o amor simplesmente ama e não espera nada em troca. O amor nos torna gratuitos e livres. Esperar retornos pode ser uma fonte de decepções. Afinal, a vida não funciona como troca justa nem como balança precisa. Nem sempre o cuidado oferecido retorna em cuidado, nem sempre a dedicação encontra reconhecimento, nem sempre o amor é devolvido na mesma medida. Isso frustra, cansa e, por vezes, machuca. Mas existe um ponto mais profundo que sustenta a caminhada quando a expectativa se desfaz. Aquilo que oferecemos ao mundo nasce da nossa essência, e é essa essência que nos define.

Dar não é garantia de retorno, é expressão de identidade. Quando oferecemos paciência, é porque ela habita em nós. Quando estendemos a mão, é porque a solidariedade já encontrou morada no coração. O gesto pode não ser acolhido, mas a verdade que o originou permanece. E isso tem um valor imenso. A maturidade emocional cresce quando compreendemos que não controlamos a resposta do outro, apenas a integridade do que oferecemos. Esperar retorno como condição para continuar sendo quem somos nos aprisiona. Libertar-se dessa expectativa é um gesto de sabedoria. A vida se torna mais leve quando damos por convicção e não por barganha silenciosa. Há encontros que não conseguem receber o que entregamos, não por maldade, mas por limite. Cada pessoa dá e recebe a partir do que consegue ser naquele momento. Quando entendemos isso, o coração se protege sem endurecer. Continuamos oferecendo o melhor de nós, não porque o mundo retribui, mas porque isso nos mantém alinhados com a própria verdade. O que damos molda o nosso interior. O gesto sincero nos transforma antes mesmo de tocar o outro. Por isso, nada se perde.