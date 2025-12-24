Frei Jaime Bettega

Bom dia!
Deus escolheu o pequeno para manifestar o eterno, escolheu a fragilidade para anunciar a força

Que o Natal seja Sagrado, pois o céu visitou a terra

Frei Jaime Bettega

