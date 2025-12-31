Frei Jaime Bettega

Feliz Ano Novo!
Notícia

Abraçar o novo ano é um privilégio que a vida nos oferta

Não tenho dúvidas de que fomos realmente fortes durante os dias deste ano que finda. Porém, nem sempre a força teve aparência de vitória

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS