A melhor ótica para olhar a vida é o realismo. É imprescindível ser realista, pois o bem e o mal convivem diuturnamente. Tenho consciência e, ao mesmo tempo, sou testemunha de que o bem é disparadamente vitorioso. A todo instante vejo milagres acontecendo. Confesso que desconheço a rotina, pois meus dias são cheios de surpresas. Então, sejamos agradecidos. A gratidão não muda os fatos, muda o modo como eles são vistos. Quando o coração aprende a agradecer, a vida ganha profundidade e o cotidiano se transforma em território sagrado. O que antes passava despercebido começa a revelar beleza, cuidado e presença. O simples respirar, o amanhecer silencioso, a mesa posta, a palavra recebida no tempo certo, tudo passa a ser reconhecido como dom. A distração, por outro lado, cria pressa, gera insatisfação constante e nos convence de que sempre falta algo. O coração distraído corre atrás do extraordinário e ignora o essencial. Já o coração agradecido descobre que o milagre não está apenas no que foge do comum, mas no que sustenta a vida todos os dias. A gratidão desperta sensibilidade. Ela afina o olhar, acalma a ansiedade e ensina a perceber que há muito mais cuidado do que percebemos quando estamos imersos em reclamações ou comparações. Não se trata de negar dificuldades, mas de não permitir que elas nos ceguem para o bem que continua existindo. Mesmo nos dias mais simples, há sinais silenciosos de graça: um gesto de gentileza, uma força interior que sustenta, uma paz que chega sem explicação. A gratidão nos educa a viver com mais presença, porque só quem está atento consegue agradecer de verdade. Ela nos devolve ao agora, ao que é possível, ao que está ao alcance. Quando o coração agradece, ele se expande. E nessa expansão, aquilo que parecia rotina revela sua face milagrosa. A vida não muda de cenário, muda de significado. O mesmo caminho se torna mais leve, o mesmo dia mais habitável, a mesma realidade mais luminosa. A gratidão é uma escolha diária, um exercício espiritual que transforma o modo de existir. Quem cultiva esse olhar aprende que o milagre não é exceção, é permanência. Ele acontece todos os dias, em silêncio, sustentando cada passo. Basta um coração atento para reconhecê-lo. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!