Bom Dia! A primeira semana do mês de novembro vai chegando ao seu final... Viver é muito bom, pois o amor de Deus nos envolve e nos dinamiza... A 1ª sexta-feira do mês nos recorda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus: que o nosso coração seja semelhante ao dele, que é manso e humilde... Feliz dia!

“Não há nada melhor do que sentir que somos capazes de ultrapassar nossos próprios limites.” (Cris Carvalho).

Muitas vezes imagino a vida tendo como cenário o horizonte, onde o ilimitado desconhece fim. Gosto do pôr do sol, da imensidão do mar. Amo ouvir o cantar dos pássaros. Acho uma harmonia intercalar verduras e flores num mesmo canteiro. Viver é justamente isso: ir além, não estacionar no primeiro obstáculo, reinventar-se quantas vezes forem necessárias. Assim como as margens permitem o surgimento de um rio, também nós temos limitadores.

Mas fomos feitos para ultrapassar para encontrar-se com a liberdade. Ultrapassar limites não é competir com o mundo, é crescer dentro de si. Cada desafio que a vida nos apresenta é uma oportunidade de encontrar uma versão mais forte e consciente de nós mesmos. Às vezes, o que parece obstáculo é apenas um convite disfarçado para ir além do medo.

A coragem não surge de um coração que nunca vacilou, mas daquele que decide seguir mesmo tremendo. Ultrapassar limites é, antes de tudo, um ato de fé: fé em Deus, fé no tempo e fé na própria capacidade de recomeçar. As quedas nos ensinam o valor de levantar, e as dificuldades revelam o quanto ainda podemos amadurecer. Há uma força escondida no ser humano que só desperta quando a vida o coloca à prova.

É nesse confronto entre o que tememos e o que sonhamos que a alma floresce. Não há vitória maior do que perceber que conseguimos suportar o que antes parecia impossível. A superação não é ausência de dor, mas a capacidade de transformá-la em aprendizado. Quem aprende com as próprias lutas carrega uma serenidade diferente, porque sabe que tudo passa, e o que fica é a sabedoria.

Cada vez que vencemos uma resistência interna, ampliamos nossos horizontes. E é nesse processo de se descobrir capaz que a vida ganha outro sentido. Os limites não são prisões, são fronteiras móveis que a experiência empurra um pouco mais a cada passo. Quando o coração compreende isso, até o impossível começa a se desenhar no horizonte. A alma que confia não se detém: ela segue, cresce e floresce, uma vez mais.