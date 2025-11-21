Frei Jaime Bettega

A meditação cura
Notícia

Sempre estamos à espera do amanhã, porém não podemos deixar de viver intensamente o hoje

 A mente que respira com calma deixa de ser tempestade e volta a ser céu

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS