Que possamos dar o nosso melhor, pois a vida merece

Uma noite de sono ajuda muito para amenizar nossos sobressaltos emocionais. O dia seguinte é bem propício para ver a partir de outro ângulo. Tenho treinado minha paciência para evitar rompantes, diante dos fatos e acontecimentos. E tem dado certo. Claro, no exato momento em que algo nos é tirado, a sensação é de ruptura. O peito aperta, a mente procura razões, o olhar tenta encontrar sentido onde só enxerga ausência. Nada parece justo quando o acontecimento ainda está fresco na memória. É como olhar um quadro de muito perto e enxergar apenas manchas sem forma definida. O tempo, porém, se encarrega de afastar aos poucos esse olhar, e aquilo que antes era só confusão começa a ganhar contornos. A vida raramente explica enquanto dói, ela explica depois, quando o coração já respirou fundo o suficiente para acolher outra perspectiva.

O que um dia foi motivo de revolta, muitas vezes se revela proteção. Caminhos que na hora pareceram desfeitos se mostram desvios necessários para que não ficássemos presos a lugares estreitos demais para o tamanho da alma. Pessoas que se foram deixaram, junto com a saudade, a lição de que o amor também sabe se transformar em lembrança e em força. Há situações que nos arrancaram o chão, mas que mais tarde nos ensinaram a encontrar asas. O mesmo vento que levou tanta coisa embora foi abrindo espaço para que novas realidades pudessem chegar. Aquilo que parecia vazio se tornou campo fértil. A maturidade nasce quando paramos de chamar tudo de castigo e começamos a perceber a delicadeza oculta nas mudanças. Nem tudo o que é retirado é perda, assim como nem tudo o que fica é ganho. Há acontecimentos que só revelam sua bondade quando já estamos em outro trecho da caminhada, olhando para trás com um pouco mais de calma. O tempo é esse arrumador silencioso que recoloca cada peça em seu lugar. Ele não apaga o que aconteceu, mas transforma a forma como isso nos habita. Um dia, sem perceber exatamente quando, o coração se descobre mais leve e entende que, mesmo no que não escolheu, foi guiado por um cuidado maior do que a própria vontade.