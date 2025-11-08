Bom Dia! O sábado é sereno e muito afetivo... Um intervalo faz um bem enorme, pois renovamos as forças e encontramos tempo para olhar a vida, a partir de outra ótica... Que este dia seja intenso e alegre... Encontrar-se consigo mesmo e com os outros é algo necessário e surpreendente... Feliz sábado!

“Construir uma mentalidade adulta implica em parar de procurar culpados.” (@passarinhos_no_telhado).

Sou um observador dos movimentos humanos. Meu cotidiano é feito de muitos e diferentes contatos. Dentro do mundo da administração sempre me foquei nas pessoas e na qualificação das relações. Fico admirado com a insistência da maioria em encontrar culpados. As pessoas tentam achar culpados até para justificar os próprios erros. Sem a pretensão de julgar, a falta de humildade impede que haja o reconhecimento de uma parcela de culpa em todos os eventos que geram atritos.

Acontece que a busca por culpados é uma armadilha sutil do ego. Sempre que algo nos fere, a primeira reação é tentar encontrar fora de nós o motivo da dor. É um mecanismo natural, mas que nos aprisiona no mesmo lugar. Enquanto culpamos, não agimos; enquanto justificamos, não transformamos. A verdadeira maturidade começa quando compreendemos que a responsabilidade é libertadora.

Ela nos devolve o poder de mudar o rumo, de recomeçar, de fazer diferente. O adulto emocional não precisa que a vida seja justa para seguir, porque aprendeu que o aprendizado nasce justamente das imperfeições do caminho. Parar de procurar culpados é aceitar que a existência é feita de escolhas — nossas e dos outros —, e que, mesmo as mais difíceis, trazem consigo a semente da sabedoria.

Quando deixamos de gastar energia com o passado, abrimos espaço para o presente florescer. A mente madura sabe que cada pessoa age de acordo com o nível de consciência que tem, e por isso perdoa, não por fraqueza, mas por lucidez. A vida não é sobre vencer quem nos feriu, mas sobre curar o que ainda dói.

Toda acusação é uma forma de fuga; toda responsabilidade, um passo em direção à liberdade. A alma amadurece quando entende que não há inimigo maior do que o próprio orgulho. Crescer é aceitar que não controlamos o que o outro faz, mas controlamos o que plantamos dentro de nós. E é nesse terreno da consciência que floresce a paz. Quando paramos de culpar, o passado perde o poder e o presente se torna possibilidade.