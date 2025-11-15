Quando agradecemos, o sonho se torna oração

Os dias são marcados pela velocidade. A pressa pode levar ao esquecimento do valor da vida. Apesar de ter uma agenda bem exigente, procuro agradecer cada momento da minha vida. O que eu sempre sonhei está acontecendo, por isso sou grato ao Criador. Acho que sou viciado em sonhos, pois quando um sonho alcança a realidade outros já estão chegando para serem sonhados. Sem sonhos a vida deixa de ser vivida com significado.

Sonhar é um dom divino. É o que mantém o coração desperto, o olhar aceso e o espírito esperançoso. Mas há um ponto sutil onde o sonho, quando se torna fuga, começa a nos afastar do que realmente importa: o momento presente. Muitos vivem presos ao “quando”, esquecendo o “enquanto”. Esperam o emprego ideal, a casa perfeita, o amor completo, e, nesse intervalo, deixam de viver o que já é bênção. A vida não começa quando o sonho se realiza; ela já está acontecendo. O agora é o campo onde os sonhos são semeados, e quem o ignora perde o milagre das pequenas alegrias. Buscar o que se deseja é nobre, mas é preciso que essa busca seja acompanhada de gratidão. A insatisfação constante nos cega, enquanto o reconhecimento do que já temos abre caminho para o que ainda virá. A alma amadurece quando aprende que felicidade não é destino, é presença. É possível sonhar e viver ao mesmo tempo: sonhar com o amanhã enquanto se saboreia o hoje. A serenidade nasce quando o coração compreende que o futuro é apenas extensão do presente bem vivido. O que temos agora, as pessoas, os afetos, as conquistas e até os desafios, é o material sagrado com que Deus constrói o amanhã.