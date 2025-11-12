Frei Jaime Bettega

Lições da travessia
Notícia

O tempo mostra que as maiores bênçãos, muitas vezes, chegam disfarçadas de desafios

Tudo o que dói, se vivido com fé, se transforma em força

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS