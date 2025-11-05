Bom Dia! Como é bom acordar e saber que dia inteiro é nosso... Vivamos intensamente e façamos acontecer o que nos compete e nos espera... A caminhada é longa mas é repleta de surpresas e de possibilidades... Que saibamos escolher a verdade e a ternura... Feliz dia!

“Que sigamos sem criar tantas expectativas, nem sobre as pessoas, nem sobre o que está por vir.” (Damaris Ester Dalmas).

Antes de me encontrar com a maturidade experimentei sentimentos diversos, inclusive a decepção. Por muito tempo eu imaginava que existisse pessoas perfeitas, que nunca iriam agir com outras intenções. Criava facilmente expectativas que não se concretizavam. Louvo a maturidade porque ela nos possibilita vivenciar a realidade assim como ela é. Os humanos são capazes do muito e, também, do pouco.

O segredo é não esperar demais das pessoas e nem de menos. Ser realista é a melhor forma de conviver e seguir em frente. A expectativa é como uma corda esticada entre o que desejamos e o que a realidade oferece. Quanto mais a tensionamos, mais doloroso é o retorno quando ela se rompe. Esperar demais das pessoas é esquecer que cada uma tem seu tempo, seu limite e seu modo de amar. Nenhum coração é igual ao outro, e nenhuma entrega acontece da mesma forma.

Quando colocamos sobre os ombros dos outros o peso de nos completarem, acabamos nos frustrando. A vida perde leveza quando tentamos moldá-la ao nosso ideal. É preciso aprender a acolher o que vem, e não a exigir o que falta. As coisas nem sempre acontecem como planejamos, mas quase sempre acontecem como precisam. Há um equilíbrio silencioso que organiza tudo, mesmo o que parece desencontro.

Reduzir as expectativas não é desistir de sonhar, é permitir que o sonho amadureça sem pressa, é confiar que o que for verdadeiro encontrará o caminho até nós. A alma tranquila é aquela que deseja, mas não se apega, que espera, mas não se angustia. Quando aceitamos a imperfeição das pessoas e a imprevisibilidade da vida, abrimos espaço para o encantamento.

Porque o belo está justamente na surpresa, no inesperado que se revela quando não controlamos. A vida flui melhor quando deixamos de cobrar perfeição e passamos a agradecer presença. O que é para ficar não precisa de amarras; o que é para vir não precisa de pressa. A paz começa no instante em que aceitamos que o controle é uma ilusão e que viver é confiar.