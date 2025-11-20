O coração íntegro não seleciona quem acolher

Bom Dia! Acordando aos poucos... Hoje é feriado nacional: Dia da Consciência Negra... A fraternidade está sempre acima de qualquer coisa: todos somos humanos, independente da cultura, raça, opções, etc... Sabemos que nem sempre foi assim... Hoje, a consciência nos mostra, apesar de alguns atos falhos, que somos da mesma espécie, logo: somos todos irmãos e irmãs... Que o respeito seja a melhor expressão de amor... Feliz dia!

“Se você quer saber como é o verdadeiro caráter de alguém, observe como ele trata aqueles que não podem lhe trazer benefício algum.” (@passarinhos_no_telhado).

Não fazer distinção entre pessoas é uma atitude que enobrece a existência. O tratamento fraterno e respeitoso favorece a convivência e inspira o ideal da vida. Tratar todos igualmente é o melhor jeito para manter a ética e a paz. Afinal, o caráter não nasce das grandes atitudes exaltadas pelos outros, mas das escolhas silenciosas que fazemos quando ninguém está olhando.

É fácil ser gentil com quem nos favorece, generoso com quem nos admira, atencioso com quem pode abrir portas. Difícil, porém, é manter a mesma postura diante de quem nada tem a oferecer além de sua presença. É nesse terreno discreto que a essência se revela. A forma como tratamos os mais vulneráveis, os esquecidos, os que passam apressados sem sequer levantar os olhos, diz muito mais sobre nós do que qualquer discurso adornado.

O coração íntegro não seleciona a quem acolher. Ele sabe que cada pessoa carrega uma história, uma dor, um pedido silencioso. E responde a isso com respeito e delicadeza. A grandeza não está em conquistar admiração, mas em oferecer dignidade. O mundo anda repleto de relações interessadas, de amizades condicionais, de gentilezas que são moeda de troca.

Mas há almas que escolhem a nobreza da simplicidade, que tratam todos com a mesma atenção, que não medem valor pelo retorno. A maturidade espiritual se revela quando a bondade deixa de ser intenção e se torna prática. Quando o cuidado ultrapassa conveniências. Quando o outro deixa de ser instrumento e volta a ser ser humano.

É nesse olhar limpo que floresce um caráter verdadeiro, que não precisa provar nada, apenas agir. A vida devolve em quietude aquilo que damos em verdade. E quem cultiva respeito, mesmo para com quem o mundo ignora, constrói dentro de si um espaço de paz que não depende de reconhecimento.

No fim, somos sempre lembrados pelo modo como tratamos aqueles que nada podiam nos oferecer. E esse legado é o que permanece, silencioso e eterno, no coração de Deus e na memória dos que cruzaram nosso caminho.