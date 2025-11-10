É assim: entre erros e acertos que o coração se torna mais sábio

Pensar bem na tomada de decisão é uma maneira inteligente de tranquilizar o hoje e de esperar atentamente um próspero amanhã. Gosto de dizer que cada escolha é uma semente lançada no tempo. Algumas florescem rápido, outras levam anos para desabrochar. Há também aquelas que geram frutos amargos, mas até delas nasce aprendizado. O livre-arbítrio é um dom e uma responsabilidade. A vida não se constrói apenas pelo que acontece, mas, sobretudo, pelo modo como reagimos ao que acontece. Escolher é traçar destino, é desenhar o mapa invisível por onde os dias caminharão. Às vezes, uma decisão parece pequena, quase sem peso, mas com o tempo percebemos que foi justamente ela que nos conduziu até aqui. As consequências não são castigos nem recompensas, são ecos naturais das escolhas que fazemos. A sabedoria está em escolher com consciência, ouvindo mais o coração do que o ruído das opiniões alheias. Quando escolhemos guiados pela verdade interior, mesmo que o caminho seja difícil, há paz. Mas quando decidimos movidos pelo medo ou pela pressa, o fardo se torna pesado, e o arrependimento nos acompanha. As companhias de que fala a vida não são apenas pessoas, mas também sentimentos, memórias e resultados que se tornam parte da jornada. Por isso, é importante discernir o que queremos levar conosco: a leveza da coerência ou o peso da inconsequência. O tempo ensina que nenhuma escolha é neutra, e que até o silêncio é uma forma de decidir. Escolher bem é viver desperto, é saber que o presente é a colheita do passado e a semente do futuro. A alma madura entende que não há como fugir das consequências, mas há sempre como aprender com elas.