Bom Dia! Acordando aos poucos... Muitas lembranças e algumas insistentes cobranças... A vida é feita de muitas coisas e a pressa insiste em marcar presença... De todas as artes e tarefas, viver com paz é um grande desafio... Sejamos aprendizes da paz e da serenidade, pois são elas que dão sentido à vida... Feliz dia!

"Se tem uma coisa que a maldade conhece bem é o caminho de volta" (@passarinhos_no_telhado).

São muitos os ditados que expressam o retorno de tudo o que se faz. O amor gera retribuições amorosas. Com a raiva e o ódio não é diferente: cedo ou tarde acabamos experimentando alguns desafetos. Acho até que a vida é circula: uma hora você age e em outro momento você colhe. Penso seguidamente nas pessoas que desejam o mal aos outros e até fazem o mal, pelo simples prazer de prejudicar. Os frutos dependem da qualidade das sementes. Então, é preferível fazer o bem sempre. Afinal, a vida é regida por uma justiça silenciosa. Nenhum gesto, palavra ou intenção se perde no tempo. Tudo o que nasce de nós retorna, multiplicado, seja em forma de bem ou de dor. A maldade, por mais disfarçada que pareça, não encontra abrigo duradouro. Ela circula, rodeia e, cedo ou tarde, volta ao seu ponto de origem. Isso não é castigo, é consequência natural. O que desejamos ao outro, de algum modo, desenha o que viveremos adiante.