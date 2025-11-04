Bom Dia! Acordando aos poucos... Muitas lembranças e algumas insistentes cobranças... A vida é feita de muitas coisas e a pressa insiste em marcar presença... De todas as artes e tarefas, viver com paz é um grande desafio... Sejamos aprendizes da paz e da serenidade, pois são elas que dão sentido à vida... Feliz dia!
"Se tem uma coisa que a maldade conhece bem é o caminho de volta" (@passarinhos_no_telhado).
São muitos os ditados que expressam o retorno de tudo o que se faz. O amor gera retribuições amorosas. Com a raiva e o ódio não é diferente: cedo ou tarde acabamos experimentando alguns desafetos. Acho até que a vida é circula: uma hora você age e em outro momento você colhe. Penso seguidamente nas pessoas que desejam o mal aos outros e até fazem o mal, pelo simples prazer de prejudicar. Os frutos dependem da qualidade das sementes. Então, é preferível fazer o bem sempre. Afinal, a vida é regida por uma justiça silenciosa. Nenhum gesto, palavra ou intenção se perde no tempo. Tudo o que nasce de nós retorna, multiplicado, seja em forma de bem ou de dor. A maldade, por mais disfarçada que pareça, não encontra abrigo duradouro. Ela circula, rodeia e, cedo ou tarde, volta ao seu ponto de origem. Isso não é castigo, é consequência natural. O que desejamos ao outro, de algum modo, desenha o que viveremos adiante.
A energia que entregamos ao mundo nos acompanha como sombra fiel. Quando semeamos gentileza, colhemos serenidade; quando espalhamos dureza, acabamos por sentir o mesmo peso sobre nós. Essa lei discreta e justa ensina a escolher melhor o que deixamos sair de dentro. A maldade tenta parecer esperta, mas carrega em si o próprio veneno. Quem age com crueldade pode até parecer vitorioso por um instante, mas o tempo, com sua precisão divina, devolve a cada um o que lhe pertence. O mesmo tempo que corrige também consola, porque garante que o bem nunca se perde. Ele pode demorar, mas floresce, firme e silencioso. A vida, em sua sabedoria, sempre equilibra o que parece desequilibrado. Por isso, vale mais permanecer íntegro do que responder com a mesma moeda. O mal não é vencido com vingança, mas com serenidade. A consciência tranquila é a morada dos que escolhem o bem, mesmo quando o mundo parece injusto. Nada é esquecido, nada é desperdiçado. A maldade, quando volta, encontra o vazio; o bem, quando retorna, encontra o coração preparado. E é assim que o universo se reorganiza, transformando tudo em aprendizado e justa colheita. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!