Bom Dia! Recomeçar é o nosso melhor jeito de abraçar a vida e agradecer esse dom maravilhoso... Hoje é o dia da Bandeira, um dos nossos símbolos da Pátria... Lembro o hasteamento da bandeira, durante o período escolar... Sinto saudades da vida que pulsava na escola... A construção do conhecimento sempre será empolgante... Feliz dia!

“Nem sempre precisamos contar o nosso lado da história. O tempo conta.” (Edgard Abbehusen).

A pressa praticamente tomou conta de todos os aspectos da vida. Quando se trata de comprovar que estamos certos, gostaríamos de apressar o desfecho. Acredito que o tempo de cada coisa é o que existe de mais assertivo. A pressa não produz bons resultados. Precisamos controlar nos ímpetos e administrar nossos impulsos, pois o tempo de cada coisa é muito sábio. Cedo ou tarde, a versão verdadeira dos fatos se fará visível. Saber esperar é uma questão de inteligência.

Claro, a necessidade de justificar cada gesto nasce muitas vezes do medo de ser mal interpretado. Queremos explicar intenções, esclarecer mal-entendidos, corrigir versões que não correspondem ao que sentimos. Mas há momentos em que a palavra, por mais cuidadosa que seja, não encontra espaço no coração do outro.

É então que o silêncio, antes visto como fraqueza, se torna sabedoria. Ele nos poupa de batalhas que desgastam e nos convida a confiar que a verdade, mesmo tardia, sempre encontra caminho. O tempo é mestre em iluminar fatos, revelar intenções, ajustar percepções. Ele devolve cada coisa ao seu lugar, sem pressa e sem ruído.

Enquanto isso, é preciso cuidar do coração para que não se torne prisão de mágoas ou colecionador de justificativas. O que é verdadeiro permanece, mesmo quando calado. A alma amadurece quando descobre que nem toda explicação precisa ser dada, porque há momentos em que a tentativa de convencer só aumenta o desconforto.

Há clarezas que apenas o tempo traz, e ele o faz com suavidade, sem necessidade de defesas. Aprender a silenciar também é aprender a confiar. A vida não exige que sejamos porta-vozes de nós mesmos a todo instante; exige apenas que sejamos íntegros. E a integridade dispensa discursos.

Quando a consciência está em paz, a alma encontra repouso. Ninguém precisa provar quem é para quem não deseja ver. O tempo se encarrega disso. E quando finalmente revela, o que antes parecia injusto se desfaz, e a verdade ressurge com uma leveza que nenhuma explicação teria força para alcançar.