A dor é inevitável, mas o renascer é escolha diária

Bom Dia! A claridade chega e nos entrega amorosamente um novo dia... Hoje é dia de Santa Catarina de Alexandria... Que a fé seja a nossa grande força... O impossível se torna possível quando seguramos firme na mão de Deus... Viver é reinventar-se todos os dias... Feliz dia!

“A dor você não tem como evitar, mas o destino você pode reinventar.” (@camposde.margaridas).

A dor, por mais exigente que possa ser, sempre amplia os horizontes e mostra um outro jeito de viver. Se não fosse o sofrimento muitas coisas não mudariam em nossa caminha existencial. Ninguém deve buscar a dor, mas quando ela chega pode ensinar muito.

A dor faz parte da experiência humana. Ela surge em perdas, despedidas, rupturas, escolhas difíceis e até em silêncios que pesam mais do que palavras. Não escolhemos quando ela chega, nem o formato com que nos toca. Mas podemos escolher o que fazer depois que ela passa pela porta. É nesse depois que reside a força que transforma.

A vida não pede que ignoremos o que machuca; ela pede que não nos deixemos definir pelo que doeu. Há dores que nos dobram, mas também nos despertam. Quando acolhidas com coragem, elas revelam direções antes ocultas, como se fossem bússolas escondidas dentro da ferida. A alma, quando aprende a escutar o próprio pranto, descobre que cada lágrima contém um convite a recomeçar de forma mais verdadeira.

Reinventar o destino não é apagar o passado, é permitir que ele se torne ferramenta e não prisão. Atravessar a dor é um processo que se faz passo a passo, com delicadeza. Primeiro vem o reconhecimento, depois a aceitação, e finalmente o movimento que transforma. Há decisões que só nascem depois que a alma amadurece no fogo da dificuldade.

Há escolhas que só se tornam possíveis porque algo apertou antes. E há caminhos que só se abrem porque o anterior deixou de fazer sentido. A reinvenção surge quando paramos de perguntar por que aconteceu e começamos a perguntar o que podemos construir a partir do que aconteceu. É nesse ponto que a dor deixa de ser fim e se torna portal.

Cada pessoa carrega dentro de si uma força que o sofrimento não consegue apagar. Às vezes, ela permanece escondida até que a vida a convoca. E quando essa força desperta, nasce um destino alinhado com a essência, mais legítimo, mais profundo e mais livre. A dor é inevitável, mas o renascer é escolha diária. E quem decide renascer descobre que o futuro sempre pode ser tecido novamente, fio por fio, com coragem, verdade e esperança.