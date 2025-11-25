Frei Jaime Bettega

Terça-feira abençoada!
A dor é inevitável, mas o renascer é escolha diária

A alma, quando aprende a escutar o próprio pranto, descobre que cada lágrima contém um convite a recomeçar de forma mais verdadeira

Frei Jaime Bettega

