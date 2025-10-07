Frei Jaime Bettega

Feliz e abençoado dia
Notícia

Uma mente que silencia diante da provocação já está amadurecendo

O amanhecer chega lembrando que o verdadeiro avanço não se mede pelos olhos alheios

Frei Jaime Bettega

