Bom Dia! A claridade nos convida para abraçar esta nova jornada… Nos coloquemos a caminho na certeza de que Ele caminha conosco… Sejamos incansáveis na prática do bem… Os vitoriosos são os que não desistem de fazer o bem… Feliz dia!

“Seja divulgador do bem. Já tem gente demais fazendo o contrário.” (@camposde.margaridas).

Fazer o bem é o meu norte. Não consigo chegar ao final de um dia sem ter feito algo gratuitamente para alguém. A prática da caridade é a fonte genuína da felicidade. Fico feliz em perceber que, dia após dia, cresce o número de pessoas que desejam fazer. Nada está perdido, os sinais são muitos. O mundo se transforma a partir das pequenas intenções que habitam o coração.

Fazer o bem não é um ato grandioso, é um hábito silencioso que, aos poucos, vai purificando o ambiente e inspirando outros corações. O bem é contagioso, ainda que o mal costume fazer mais barulho. Ser divulgador do bem é recusar-se a perpetuar o ciclo da negatividade que consome o cotidiano. É falar com doçura quando a maioria escolhe a crítica, é oferecer gentileza onde reina a pressa, é ser ponte quando muitos constroem muros.

A bondade não pede palco, mas presença. Ela acontece no olhar que acolhe, na palavra que consola, no gesto que ampara. Fazer o bem é também saber calar diante do que fere e agir com ternura mesmo quando o mundo parece endurecido. Essa escolha não é ingenuidade, é coragem. Coragem de acreditar que a luz ainda vence, que a delicadeza ainda tem força, que a verdade ainda encontra espaço mesmo entre as sombras.

Divulgar o bem é resistir ao cinismo, é lembrar que cada gesto positivo se multiplica e vai mais longe do que imaginamos. A vida sempre devolve o que entregamos a ela. Quando espalhamos o bem, ele retorna em forma de paz, mesmo que não imediatamente. E essa paz é tesouro que ninguém pode roubar.

Escolher ser instrumento de bondade é escolher viver com propósito, é ser sinal de esperança num tempo em que tantos desanimam. A alma que cultiva o bem não precisa de aplausos, porque já se alimenta do próprio sentido de servir. No fim, não há força mais revolucionária do que a ternura.