Recomeçar é confiar que Deus ainda escreve por linhas invisíveis

Bom Dia! Um novo dia e uma nova semana se encontram para oportunizar vida e realização... Recomeçar é um ato nobre e de profunda excelência... Que não falte vibração e entusiasmo em nosso coração... Abençoada semana!
"A vida é um contínuo recomeçar. Até na aparente impossibilidade ela se refaz." (@camposde.margaridas).
O olhar parecia familiar. Demorei para reconhece-lo. Quando ele falou o nome da sua mãe imediatamente identifiquei o jovem que eu vi crescer. A dependência química o levou para caminhos estranhos. Mas agora ele estava diante de mim com o olhar de quem pede socorro. Ofereci a oportunidade de estar numa fazenda para um tratamento especializado e, assim, colocar um ponto final na dependência química.
Ele aceitou. Uma nova vida surgirá, eu creio. Recomeçar não é negar o que passou, mas acolher o que ainda pode ser. Há quedas que parecem definitivas, mas nelas germina o início de algo novo. Quando tudo parece perdido, o simples fato de respirar já é sinal de esperança. A vida se refaz no pequeno gesto de levantar, no olhar que volta a buscar sentido, na fé que resiste mesmo cansada. Recomeçar é o ato mais humano e mais divino que existe, porque é nele que nos reencontramos com o dom da continuidade. Nada está completamente encerrado enquanto houver vontade de seguir. As dores que nos visitam não são sentenças, são travessias. Elas nos quebram por fora para revelar a força que existe dentro. Mesmo na aparente impossibilidade, há sempre um fio de luz que insiste em brilhar. A vida sabe renascer das cinzas, assim como o sol reaparece após as noites mais longas. Cada recomeço exige coragem, porque ele nasce no terreno da incerteza. É preciso desapegar-se do que foi para dar espaço ao que virá. O tempo não apaga o que vivemos, mas ensina a olhar com novos olhos, sem amargura, sem pressa. A cada novo amanhecer, há uma nova chance de refazer caminhos, de replantar sonhos, de curar feridas antigas.
A alma amadurece quando compreende que as pausas também fazem parte do ritmo da vida. E é justamente nessas pausas que o recomeço se prepara. Recomeçar é confiar que Deus ainda escreve por linhas invisíveis, mesmo quando não entendemos o desenho. É acreditar que o fim é apenas o disfarce de um novo início. No fundo, a vida não cansa de nos oferecer oportunidades de renascer, e essa é a sua forma mais pura de amor. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!