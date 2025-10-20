Recomeçar é confiar que Deus ainda escreve por linhas invisíveis

Ele aceitou. Uma nova vida surgirá, eu creio. Recomeçar não é negar o que passou, mas acolher o que ainda pode ser. Há quedas que parecem definitivas, mas nelas germina o início de algo novo. Quando tudo parece perdido, o simples fato de respirar já é sinal de esperança. A vida se refaz no pequeno gesto de levantar, no olhar que volta a buscar sentido, na fé que resiste mesmo cansada. Recomeçar é o ato mais humano e mais divino que existe, porque é nele que nos reencontramos com o dom da continuidade. Nada está completamente encerrado enquanto houver vontade de seguir. As dores que nos visitam não são sentenças, são travessias. Elas nos quebram por fora para revelar a força que existe dentro. Mesmo na aparente impossibilidade, há sempre um fio de luz que insiste em brilhar. A vida sabe renascer das cinzas, assim como o sol reaparece após as noites mais longas. Cada recomeço exige coragem, porque ele nasce no terreno da incerteza. É preciso desapegar-se do que foi para dar espaço ao que virá. O tempo não apaga o que vivemos, mas ensina a olhar com novos olhos, sem amargura, sem pressa. A cada novo amanhecer, há uma nova chance de refazer caminhos, de replantar sonhos, de curar feridas antigas.