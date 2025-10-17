Bom Dia! A claridade anuncia a chegada de um novo dia... Que esta sexta-feira seja repleta de muitas realizações... Os compromissos são muitos, mas sempre damos conta do recado... Somos guiados pelos nossos sonhos... A vida carrega consigo uma força extraordinária que nos faz ir além do horizonte... Feliz dia!

"Que nenhum dia difícil faça você abandonar seus sonhos." (@camposde.margaridas).

Cada dia é verdadeiramente uma surpresa. Particularmente não deixo o dia simplesmente acontecer, prefiro fazer acontecer. Gosto de mangas arregaçadas, de movimentos construtivos, de iniciativas diversificadas e de muita criatividade. Não sou adepto da mesmice. Não gasto tempo criticando o que os outros fazem. Prefiro fazer acontecer. Mas os dias difíceis chegam sem aviso, trazendo consigo o peso da dúvida, o cansaço das tentativas e a vontade de parar. Às vezes, parecem longos demais, áridos demais, e nos fazem questionar se vale a pena continuar acreditando. Mas é justamente nesses dias que os sonhos precisam ser guardados com mais carinho, protegidos como sementes que ainda esperam o tempo certo de florescer. A dificuldade é parte do processo, não o fim do caminho. Cada obstáculo traz consigo uma lição oculta: a de fortalecer a fé, de exercitar a paciência e de testar a profundidade do nosso propósito. Quando tudo parece se desmanchar, é a esperança que segura o que ainda resta de nós. Sonhar é um ato de coragem. É escolher acreditar no invisível quando o visível parece desanimar. É olhar além do que está diante dos olhos e enxergar possibilidades onde muitos só veem limites.

A vida se move por aqueles que não desistem, mesmo quando o chão parece se perder. Nenhum sonho é pequeno demais para quem coloca o coração inteiro nele. E nenhum dia difícil é grande o suficiente para destruir o que nasceu do amor. A persistência é a ponte que liga a dor ao milagre. Quem atravessa o tempo da luta com fé, um dia colhe os frutos da perseverança.