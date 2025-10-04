O respeito não nasce de arrogância, mas da consciência

Bom Dia! O sábado chega com um toque especial e nos convida ao cuidado especial do nosso interior... A vida acontece de dentro para fora, daí a importância de incrementar o autocuidado... Hoje é um dia muito especial: Dia do nosso fundador e padroeiro São Francisco de Assis... Agradeço infinitamente pela minha vocação franciscana... Paz & Bem!

"Você define o que merece através daquilo que você aceita." (@passarinhos_no_telhado).

O cantar dos sabiás torna o amanhecer muito especial. Eles cantam independente do clima e cantam diariamente. Como tudo seria diferente se passássemos o dia cantarolando, isto é, colocando melodia em nossa ações. Sim, a vida é feita de limites silenciosos que estabelecemos no coração. Cada vez que aceitamos menos do que merecemos, estamos ensinando ao mundo como nos tratar. Muitas vezes, por medo de perder alguém ou por insegurança, acabamos tolerando situações que ferem nossa dignidade. Mas quando aprendemos a dizer não ao que diminui e sim ao que fortalece, abrimos espaço para relações mais saudáveis e experiências mais verdadeiras.

O respeito próprio não nasce de arrogância, mas de consciência. Ele nos lembra que não precisamos mendigar afeto nem implorar por reconhecimento. Quando aceitamos menos do que merecemos, vamos pouco a pouco perdendo a alegria de ser quem somos. Ao contrário, quando mantemos firmeza diante das situações, mesmo que isso nos custe solidão temporária ou escolhas difíceis, a vida responde trazendo pessoas e caminhos que vibram na mesma sintonia.

Leia Mais A cura acontece quando conseguimos ressignificar o que nos aconteceu

Não é uma decisão fácil, porque o medo da rejeição nos faz acreditar que qualquer migalha já é suficiente. Mas o coração amadurece quando entende que amor verdadeiro não se implora, respeito não se negocia, dignidade não se diminui. Aceitar aquilo que machuca é renunciar ao próprio valor. Escolher com coragem é reafirmar que a vida pode ser leve e bonita. Essa consciência se estende a tudo: às amizades que cultivamos, ao trabalho que desempenhamos, aos sonhos que nutrimos.

Somos responsáveis por manter a porta aberta apenas ao que soma. Nada que seja verdadeiro virá pelo caminho da humilhação. Definir o que merecemos é também confiar que Deus, que nos criou com tanto amor, deseja que vivamos com plenitude. Ele não nos fez para sobras, mas para abundância de sentido. No fundo, tudo começa dentro de nós: aceitar a vida com coragem e respeito é plantar as sementes de uma colheita de paz. E enquanto semeamos continuemos cantando.