Bom Dia! Acordando sem pressa... A vida precisa ser sentida e celebrada... Carregamos no coração o desejo de muita vida, temos uma infinidade de sonhos... O cotidiano é o espaço das realizações... Que nada roube o nosso desejo de felicidade... Feliz sábado!

“Agir com o coração nunca é perder.” (@passarinhos_no_telhado).

Conhecer o coração das pessoas é uma das bênçãos que a vida me possibilita diariamente. Tenho consciência que as pessoas vivem, por vezes, contradições, mas na maioria das vezes o coração é sensível e bondoso. Conheço muitas pessoas que possuem o coração maior do que elas mesmas. A razão tem um papel fundamental, mas sem o coração a razão pode machucar a vida.

Agir com o coração é caminhar na contramão da pressa, da indiferença e da lógica do retorno imediato. É decidir fazer o bem mesmo sem garantias, é oferecer o melhor de si sem calcular recompensas. Em um mundo acostumado a medir tudo por resultados, o coração é o único que não erra de direção, porque age movido pela verdade e pela compaixão.

Quando deixamos que ele guie nossos passos, talvez nem sempre sejamos compreendidos, mas estaremos em paz. O coração sabe o tempo certo das coisas. Ele entende que algumas respostas não vêm em palavras, mas em paz interior; que algumas vitórias não brilham aos olhos, mas florescem no silêncio. Agir com o coração é acreditar que cada gesto de bondade deixa uma marca invisível, mesmo quando ninguém percebe.

É plantar sementes de ternura em terras aparentemente secas, confiando que um dia elas florescerão. E se, em algum momento, parecer que perdemos, é só ilusão: o amor nunca se perde, ele apenas se transforma em aprendizado, em força, em luz. A vida devolve, de maneiras inesperadas, tudo o que é feito com pureza de intenção. Quando a alma escolhe agir com o coração, o mundo pode até não entender, mas Deus compreende, porque é no amor que a existência encontra seu verdadeiro sentido.

As grandes conquistas da vida não estão nas vitórias visíveis, mas na serenidade de quem sabe que fez o certo, mesmo que ninguém tenha aplaudido. O coração é bússola que aponta sempre para o bem. E seguir por esse caminho é a forma mais autêntica de viver: sem arrependimentos, sem amargura, apenas com a leveza de quem sabe que amar é, sempre, o maior acerto.