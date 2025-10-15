Frei Jaime Bettega

Momento único
Notícia

O coração que repousa no agora encontra paz, mesmo quando os desafios ainda existem

Estar atento não é indiferença ao passado ou ao futuro, mas a consciência de que eles só encontram sentido se forem integrados ao agora

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS