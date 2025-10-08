Bom Dia! Acordando aos poucos... Ainda bem que existe um novo horizonte a cada amanhecer... A vida é grandiosa demais para ser vivida de qualquer jeito... Nenhum mal dura para sempre... Somente o bem é eterno... Feliz dia!

“Quando estiver vivendo um momento difícil, lembre-se o deserto não é um lugar de morada, é travessia.” (@passarinhos_no_telhado).

Já estive em muitos bosques e jardins. Mas já provei a dureza dos desertos existenciais. Saber que o deserto é apenas uma travessia nos enche de esperança e de forças para suportar. Quando uma determinada situação é passageira, encontramos forças inexplicáveis. Sim, há fases da vida em que o coração se sente cercado por silêncio, solidão e falta de sentido, como se estivéssemos caminhando em um deserto sem fim.

O calor sufoca, a sede aperta e a paisagem parece repetir-se sem oferecer consolo. Nessas horas, a tentação é acreditar que o deserto será morada permanente. Mas a sabedoria nos recorda que o deserto nunca é destino final, é sempre travessia. Ele não é espaço para instalar-se, mas para passar, aprender e seguir. O deserto tem sua pedagogia: nele descobrimos forças que não sabíamos possuir, aprendemos a valorizar a simplicidade, reconhecemos o essencial.

É ali, no silêncio árido, que somos obrigados a deixar para trás pesos inúteis e dependências que não sustentam. A travessia não é fácil, mas é transformadora. Cada passo dado em meio à aridez nos aproxima da terra prometida da serenidade e da maturidade. A lembrança de que o deserto é apenas caminho nos impede de ceder ao desespero. Nenhuma dor dura para sempre, nenhum vazio é definitivo.

A vida, em sua sabedoria, alterna fases de abundância e de escassez, e cada uma delas tem algo a ensinar. O coração amadurece quando aprende a não se fixar no sofrimento, mas a atravessá-lo com esperança. O que se revela do outro lado quase sempre é maior do que o que se perdeu.

Há uma beleza escondida no deserto: ele nos aproxima de Deus, nos coloca em contato com o mais íntimo de nós mesmos e nos faz enxergar que não precisamos de tanto para viver. Ao atravessar esse tempo, a alma sai mais forte, mais livre, mais consciente de que a vida é movimento. O deserto não aprisiona, ele prepara. E quando termina, o horizonte se abre com nova luz, como promessa cumprida.