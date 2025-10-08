Frei Jaime Bettega

Feliz dia!
Notícia

O coração amadurece quando aprende a não se fixar no sofrimento, mas a atravessá-lo com esperança

Nenhuma dor dura para sempre, nenhum vazio é definitivo

