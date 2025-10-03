O amanhã pode ser tarde demais, mas o hoje está cheio de possibilidades

Bom Dia! A sexta-feira chega sem muito barulho, mas anuncia que a semana vai chegando ao seu final... Os dias são sempre exigentes, mas não perdemos o foco e a empolgação... Com fé alcançamos muitas coisas... Feliz dia!

“Se tem que ser feito, faça logo. O tempo costuma enferrujar o entusiasmo.” (@camposde.margaridas)

Valorizo os minutos e até os segundos. Nunca gostei de perder tempo, pois ele é precioso. Em alguns momentos, não gostaria que o tempo passasse, mas respeito o seu ritmo. Agir no tempo certo é a minha meta diária. Mas, quantas vezes sentimos um impulso verdadeiro para agir, mas deixamos para depois.

O desejo de iniciar um projeto, a decisão de mudar um hábito, o gesto de carinho que poderia transformar um dia, tudo isso se perde quando não encontra ação imediata. O tempo, quando mal utilizado, tem o poder de corroer a chama que acendeu em nós. O entusiasmo nasce como faísca, mas se não encontra combustível, se apaga. A vida pede prontidão.

Não no sentido de viver em pressa desenfreada, mas de aprender a reconhecer os momentos em que é necessário agir com firmeza e coragem. Postergar por medo, insegurança ou comodismo é permitir que a oportunidade escape. Muitas vezes, não é o tamanho do desafio que nos assusta, mas a nossa hesitação diante dele. E, enquanto esperamos o momento perfeito, ele nunca chega.

Não vale a pena acumular tarefas inacabadas nem adiar decisões importantes. O agora é sempre o melhor tempo para fazer o que sabemos que precisa ser feito. Quando escolhemos agir, descobrimos que a dificuldade é menor do que parecia e que a sensação de alívio compensa qualquer esforço. O entusiasmo, quando alimentado por ação, se transforma em força constante.

Ele não apenas nos impulsiona, mas também inspira quem caminha ao nosso lado. O contrário acontece quando deixamos o tempo corroer nossos desejos: o que era promessa de vida se transforma em frustração silenciosa. É preciso aprender a valorizar a energia do primeiro impulso, esse chamado interior que indica direção.

O coração amadurece quando entende que nem sempre haverá condições ideais, mas que sempre haverá possibilidade de dar o primeiro passo. E é justamente nesse passo inicial que a coragem cresce. Não deixe que o tempo roube o vigor da sua vontade. Se algo precisa ser feito, faça. O amanhã pode ser tarde demais, mas o hoje está cheio de possibilidades.