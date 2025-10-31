Frei Jaime Bettega

Imaginando o melhor
Notícia

O amanhã pertence a Deus, e Ele sempre sabe o que faz

A imaginação, quando mal direcionada, se torna inimiga, transformando possibilidades em ameaças

Frei Jaime Bettega

