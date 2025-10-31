Bom Dia! Acordando aos poucos... O mês de outubro chega ao seu final... Foi um mês intenso e repleto de realizações... Com tanta coisa boa acontecendo, nem sobra espaço para recordar o dia das bruxas... Celebremos a vida e os anjos que nos protegem... Feliz dia!

“A preocupação é a imaginação no lugar errado” (@passarinhos_no_telhado).

O tempo e o volume de solicitações me ensinaram como lidar com as preocupações. Foi exigente mas aprendi a não dar muito espaço para as preocupações. Me ocupo com muitas coisas ao mesmo tempo e renovo, a todo instante, a certeza de que dará certo. A espiritualidade tem sido imprescindível em minha jornada existencial, pois ela me possibilita confiar na força do alto.

Mas a mente tem o dom de inventar mundos, e nesse poder reside tanto a beleza quanto o perigo. Quando a imaginação se volta para o medo, ela fabrica cenários que ainda não existem, e o coração passa a sofrer por antecipação. A preocupação é a tentativa de controlar o incerto, de prever o que está além das nossas mãos. É um impulso humano, compreensível, mas que nos distancia da serenidade.

A vida não acontece no amanhã; acontece neste instante. Enquanto o pensamento corre à frente, o presente se perde, e o tempo passa sem ser vivido. A imaginação, quando mal direcionada, se torna inimiga, transformando possibilidades em ameaças. Mas quando guiada pela fé, ela é aliada: ajuda a sonhar, a criar, a esperar com esperança. A diferença está em onde colocamos o foco. Preocupar-se é usar a imaginação para construir muros; confiar é usá-la para abrir janelas.

O que hoje parece incontrolável pode se resolver com o simples passar das horas. Quantas vezes o que parecia enorme se mostrou pequeno quando a calma voltou? O coração em paz não é aquele que ignora os problemas, mas o que aprende a não alimentá-los com medo. Cada respiração consciente é um lembrete de que só podemos agir no agora. O amanhã pertence a Deus, e Ele sempre sabe o que faz.