Frei Jaime Bettega

A beleza da travessia
Desafios são mestres silenciosos que mostram que somos capazes de muito mais do que imaginamos

A cada dificuldade superada, nasce em nós uma nova sabedoria, e é isso que dá sentido ao viver

