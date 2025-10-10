Frei Jaime Bettega

Abençoada sexta-feira!
Notícia

Cada dia é uma oportunidade de escolhermos quais sementes queremos deixar 

O que guardamos para nós se perde, mas o que doamos frutifica em outros corações

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS