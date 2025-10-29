As raízes não impedem o voo, apenas garantem que ele tenha direção

Bom Dia! O amanhecer anuncia uma nova jornada... Acordar para a vida e para os nossos sonhos... Que a bondade de Deus nos acompanhe e nos mostre por onde devemos andar... O coração, às vezes, se sente pressionado, mas é preciso dar espaço para a esperança... Feliz dia!

"Ninguém se torna livre negando suas raízes." (@passarinhos_no_telhado).

As lembranças da infância são como raízes que não nos deixam esquecer de onde viemos e quem nos tornamos. Como faz bem ter uma localização afetiva. O lugar onde nascemos e com quem nos criamos são de uma importância peculiar. Precisamos do nosso ontem para nos sustentarmos no hoje e para projetarmos o amanhã. As raízes são o alicerce invisível que sustenta o que somos. Mesmo quando o tempo nos afasta do lugar de origem, é nelas que repousa a essência que nos dá sentido. Negar o passado é negar parte da própria história, é tentar construir algo novo sobre um terreno sem base.

A liberdade não está em apagar o que fomos, mas em compreender o que cada experiência deixou em nós. São as lembranças, as tradições e os vínculos que moldam o modo como olhamos o mundo. O que aprendemos na infância, os afetos que nos nutriram, os silêncios que nos ensinaram — tudo isso permanece, mesmo quando a vida nos leva para longe. Quando rompemos com nossas raízes, perdemos também a referência do caminho. É como árvore que tenta viver sem solo: pode até resistir por um tempo, mas logo perde a força. As raízes não nos aprisionam; elas nos sustentam. Dão estabilidade para crescer e segurança para alcançar o alto. Reconciliar-se com o passado é ato de maturidade. É compreender que nem tudo foi fácil, mas tudo foi necessário. É olhar com ternura para as dores antigas e perceber que até elas contribuíram para o que hoje somos.