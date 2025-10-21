Bom Dia! Acordando aos poucos... Como é maravilhoso sentir o pulsar da vida... Diante de nós uma longa jornada, feita de tudo um pouco... Sejamos criativos e rápidos nas soluções... Que este dia seja muito especial... Feliz terça-feira!

"Errar, superar, aprender, recomeçar. É o ciclo da maturidade." (@camposde.margaridas).

O passar dos dias ajuda na compreensão da vida. Percebo que quem se encontra com a humildade torna-se uma pessoa preparada para as diferentes situações existenciais. Sempre agradeço a Deus por ter nascido numa família humilde. Tenho certeza que a humildade faz toda a diferença na trajetória humana. Claro, errar faz parte da natureza humana. É através dos erros que descobrimos nossos limites, que percebemos o quanto ainda temos a amadurecer. Não há aprendizado verdadeiro sem tropeço, e não há crescimento sem a humildade de reconhecer o que precisa ser mudado.

Cada erro traz em si a semente da superação, e é nessa travessia que a maturidade se constrói. Superar não é esquecer, é transformar o que doeu em sabedoria. É olhar para o passado sem amargura, compreendendo que até as quedas contribuíram para o que somos hoje. Aprender é o segundo nascimento de toda experiência vivida. Quando acolhemos o que nos aconteceu com consciência, deixamos de repetir o mesmo ciclo de dor e passamos a caminhar com leveza. E recomeçar é o gesto mais nobre da alma, porque exige fé. Recomeçar é acreditar que, apesar dos erros, ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há sentido. O ciclo da maturidade é silencioso, feito de idas e vindas, de perdas e reencontros, de lágrimas que purificam e de alegrias que florescem depois da dor. Ele nos ensina que o amadurecimento não tem pressa, porque o coração precisa de tempo para compreender.

A vida não exige perfeição, exige presença. Quem se permite errar e aprender a cada dia vive com mais verdade. O que nos define não são as falhas, mas o modo como nos levantamos depois delas. E, quando olhamos para trás e vemos quantas vezes conseguimos recomeçar, percebemos que a maturidade não está em nunca cair, mas em continuar acreditando na beleza de seguir em frente.