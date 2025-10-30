Frei Jaime Bettega

Abençoada quinta-feira!
Notícia

A vida, em sua sabedoria, usa os encontros e desencontros para nos lapidar

Aquilo que mais nos fere no comportamento alheio, muitas vezes, é o eco de algo que não aceitamos em nós mesmos

Frei Jaime Bettega

