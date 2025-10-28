Bom Dia! A claridade faz a vida ser evidenciada... Depois de uma noite de sono, os olhos se abrem para um dia de atividades e compromissos... O onte já faz parte do passado, que o hoje seja feito de muitas escolhas vitais... Hoje é dia de S. Judas Tadeu, intercessor nas causas impossíveis... Feliz dia!

“Uma pequena gota de paciência pode livrá-lo de um oceano de problemas.” (@passarinhos_no_telhado).

O pacto com a paciência tem ofertado grande serenidade à minha vida. Posso dizer que aprendi a ser paciente nas minhas impaciências. Todas as vezes que perdi a paciência me tornei um derrotado. A partir disso, resolvi seguir o caminho da paciência e tudo se tornou diferente. É evidente que, às vezes, experimento alguns deslizes, mas nada que não possa ser recuperado.

Convém lembrar que, a paciência não é fraqueza nem demora disfarçada de indecisão. Ela é sabedoria que entende o ritmo da vida e respeita o tempo das coisas. Há situações que exigem ação imediata, mas há outras em que a melhor atitude é simplesmente esperar. Quando o coração se apressa, a mente se confunde, e as decisões tomadas sob impulso acabam gerando consequências desnecessárias.

A paciência é o espaço que criamos entre o que sentimos e o que fazemos. Nesse intervalo, a clareza nasce, o ego se acalma e a alma volta a enxergar com lucidez. Uma palavra dita na hora errada pode ferir, um gesto precipitado pode afastar, uma escolha impensada pode mudar o curso de uma vida. Mas o exercício de conter-se, respirar e confiar no tempo é o que protege o coração dos mares agitados da emoção.

A paciência não elimina os problemas, mas impede que eles se multipliquem. Ela nos ensina a agir com serenidade mesmo quando tudo parece exigir pressa. É virtude rara em um mundo acostumado à urgência, mas é justamente por isso que se torna tão valiosa. A vida tem seu compasso secreto, e quem o respeita sofre menos. O tempo, quando acolhido com fé, revela respostas que o desespero nunca seria capaz de ouvir.

Ser paciente é reconhecer que não controlamos tudo, mas podemos escolher como reagir. É confiar que as coisas certas acontecem no momento certo, sem necessidade de forçar o curso natural. A gota de paciência, embora pequena, tem o poder de conter tempestades. E quando ela se instala dentro de nós, a vida se torna mais leve, os caminhos se tornam mais claros e o coração aprende a repousar na sabedoria do tempo.