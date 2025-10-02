Frei Jaime Bettega

Caminhar com leveza
Notícia

A cura acontece quando conseguimos ressignificar o que nos aconteceu

No fim, as cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas marcas de quem teve coragem de viver e de se reconstruir

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS