Bom Dia! Acordar é recomeçar, é apostar novamente na vida, é olhar para o horizonte e encontrar-se com a luz... As oportunidades são muitas; basta não estar distraído...

Mesmo que, ontem, algo não tenha dado certo, hoje é um novo dia e uma nova jornada feita de muitas tentativas... Sigamos em frente... Feliz dia!

"A vida é um contínuo recomeçar. Até na aparente impossibilidade ela se refaz." (@camposde.margaridas).

Por natureza, sou otimista. Consigo ver uma saída, mesmo quando todos acham que a situação é complexa e sem saída. Ainda bem que não sou o único otimista. Tenho encontrado muita gente que acredita num outro mundo possível e no lado bom que cada pessoa carrega consigo.

É vantagem ser positivo pois até a saúde agradece quando permanecemos distantes do negativismo. Quem é otimista está sempre recomeçando. Pois recomeçar não é negar o que passou, mas acolher o que ainda pode ser. Há quedas que parecem definitivas, mas nelas germina o início de algo novo. Quando tudo parece perdido, o simples fato de respirar já é sinal de esperança. A vida se refaz no pequeno gesto de levantar, no olhar que volta a buscar sentido, na fé que resiste mesmo cansada. Recomeçar é o ato mais humano e mais divino que existe, porque é nele que nos reencontramos com o dom da continuidade. Nada está completamente encerrado enquanto houver vontade de seguir. As dores que nos visitam não são sentenças, são travessias. Elas nos quebram por fora para revelar a força que existe dentro. Mesmo na aparente impossibilidade, há sempre um fio de luz que insiste em brilhar. A vida sabe renascer das cinzas, assim como o sol reaparece após as noites mais longas. Cada recomeço exige coragem, porque ele nasce no terreno da incerteza. É preciso desapegar-se do que foi para dar espaço ao que virá. O tempo não apaga o que vivemos, mas ensina a olhar com novos olhos, sem amargura, sem pressa.

A cada novo amanhecer, há uma nova chance de refazer caminhos, de replantar sonhos, de curar feridas antigas. A alma amadurece quando compreende que as pausas também fazem parte do ritmo da vida. E é justamente nessas pausas que o recomeço se prepara. Recomeçar é confiar que Deus ainda escreve por linhas invisíveis, mesmo quando não entendemos o desenho. É acreditar que o fim é apenas o disfarce de um novo início. No fundo, a vida não cansa de nos oferecer oportunidades de renascer, e essa é a sua forma mais pura de amor.