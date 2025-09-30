Bom Dia! Com disposição e alegria acolhemos este novo dia... Carregamos conosco a bagagem da nossa história de vida... Nossos sonhos nos embalam, mas o cotidiano nem sempre favorece as melhores buscamos... Sigamos persistentes e repletos de esperança... Viver é extraordinário... Feliz dia!

"Eu não me lamento, pois fiz o que eu podia com a bagagem que eu tinha." (@camposde.margaridas).

A gratidão deveria estar continuamente presente em nosso cotidiano. Sou da opinião de que agradecemos pouco. A grande maioria prefere se lamentar ao invés de agradecer por tanto e por tudo. É evidente que muitas coisas, em nosso ontem, poderiam ter sido diferentes, mas não foram. O segredo é seguir em frente com leveza e alegria. Mas é comum olhar para trás e sentir o peso das escolhas. Muitas vezes, o coração se perde em arrependimentos, imaginando como a vida poderia ter sido diferente se tivéssemos agido de outra forma. Mas a verdade é que cada decisão foi tomada com os recursos que tínhamos na época: com a maturidade disponível, com as dores ainda abertas, com os sonhos que nos moviam, com os medos que nos limitavam.

Ninguém age de forma perfeita quando ainda está aprendendo, e todos estamos sempre aprendendo. Carregamos bagagens distintas, algumas leves, outras pesadas, mas todas nos moldam. A sabedoria está em compreender que não há espaço para lamento quando sabemos que demos o melhor possível dentro do que nos era acessível. O olhar amoroso para o próprio passado liberta, porque nos ensina a perdoar a nós mesmos. Reconhecer limites não é sinal de fraqueza, mas de humanidade.

Quando aceitamos que fizemos o que podíamos, abrimos espaço para seguir em frente sem a prisão do arrependimento. A vida não se constrói com o “se” da imaginação, mas com o “foi” da realidade. E cada experiência, por mais imperfeita, nos trouxe até aqui. O essencial é não permanecer presos ao peso da mala, mas continuar caminhando, permitindo que a bagagem se torne mais leve ao longo da jornada. Algumas coisas podem ser deixadas no caminho, outras transformadas em aprendizado.

O que não podemos é carregar o lamento como se fosse companheiro inseparável. O amanhecer é um lembrete disso: ninguém chega ao presente sem marcas, mas essas marcas não definem quem somos. Elas apenas mostram que vivemos. E viver é sempre mais valioso do que se lamentar por não ter vivido de outro jeito. O futuro se abre diante de nós como mala vazia, pronta para receber novas experiências. Que saibamos preenchê-la com mais leveza, confiança e amor.