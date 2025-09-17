Frei Jaime Bettega

Fio invisível da travessia
Ser resistente é suportar o que parecia insuportável, é manter o coração aberto mesmo depois de ferido

Quem resiste, vence de um jeito silencioso: não por conquistar grandes aplausos, mas por permanecer de pé onde muitos já teriam desistido

Frei Jaime Bettega

