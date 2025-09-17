Bom Dia! Acordando sem pressa e lembrando que a resistência é o fio invisível que sustenta a travessia... Afinal, estamos sempre vencendo etapas e atravessando diferentes fases existenciais... Na maioria das vezes, a escolha é uma só: ser forte... Ainda bem que Deus é a nossa força... Feliz dia!

“Nem frágil, nem forte, apenas resistente.” (@passarinhos_no_telhado).

Gosto de recordar meus primeiros passos em busca da autonomia. Foi uma exigente etapa da vida, mas determinante para que eu fizesse um pacto com a resistência que me acompanha até os dias de hoje. Gosto da determinação e da resistência que se avolumam depois da tomada de consciência. Afinal, resistir não é viver sem quedas, mas levantar-se depois de cada uma.

Não é também exibir uma força inabalável, mas aceitar as próprias limitações e, mesmo assim, continuar. Há dias em que nos sentimos frágeis, incapazes de suportar o peso das demandas, e há dias em que parecemos fortes, como se nada fosse capaz de nos atingir. Mas a vida real acontece nesse espaço entre extremos, onde a resistência se torna o verdadeiro alicerce. Ser resistente é suportar o que parecia insuportável, é manter o coração aberto mesmo depois de ferido, é acreditar em recomeços quando tudo sugere desistência.

A resistência não se mede em músculos ou aparências, mas na fidelidade silenciosa de quem persiste. Ela não é arrogante, não precisa provar nada a ninguém, apenas segue, passo após passo, até quando a esperança parece pequena. E nessa perseverança está sua grandeza. A vida nos pede resistência porque nem sempre é possível escolher os ventos que sopram contra nós. Há dores que não evitamos, perdas que não controlamos, mudanças que nos desestabilizam.

A fragilidade sozinha poderia nos quebrar, a força sozinha poderia nos endurecer, mas a resistência nos equilibra, nos ensina a flexibilidade das árvores que se curvam para não tombar. Não se trata de negar lágrimas, mas de continuar caminhando com elas. Ser resistente é dizer sim à vida mesmo quando ela não nos dá todas as respostas. É acreditar que, apesar do peso, ainda vale a pena seguir. O meio da semana nos recorda que a vida não exige perfeição, exige constância.

E a constância é irmã da resistência, pois ambas sabem que chegar não é fruto de pressa, mas de perseverança. Quem resiste, vence de um jeito silencioso: não por conquistar grandes aplausos, mas por permanecer de pé onde muitos já teriam desistido. Ainda bem que a desistência não faz parte nem do meu vocabulário.