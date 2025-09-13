Bom Dia! O sábado chega com seu toque de ternura e de afetividade... Desacelerar não é um conselho, é uma necessidade... Corremos muito mesmo assim não damos conta de tudo o que nos aguarda... Que a vida seja a nossa prioridade... Que nenhum passo seja em vão... Feliz sábado!

“Silencie a pressa de falar e escute o que não é dito.” (@camposde.margaridas).

Somos a geração da pressa e da ansiedade. Corremos demais e não qualificamos nossas buscas. Olho para as pessoas agitadas e sinto dó porque elas simplesmente não vivem. A pressa chegou ao ponto de atingir as palavras. Tem gente que nem respirar pra poder falar mais. O hábito de responder rápido, de encher os espaços com explicações, de buscar sempre a última palavra, tem nos afastado da escuta verdadeira.

Em meio a tantas vozes, o silêncio se torna quase um bem raro, mas é nele que a vida mais fala. Escutar o que não é dito exige sensibilidade para perceber os gestos, os silêncios, as pausas que carregam significados profundos. Quantas vezes alguém não consegue expressar em palavras sua dor, mas o olhar denuncia a tempestade? Quantas vezes um sorriso disfarça a saudade, e o corpo denuncia o cansaço? Para enxergar essas mensagens escondidas, é preciso calar a urgência de falar e aprender a estar presente.

A escuta profunda não acontece apenas com os ouvidos, mas com a alma inteira. É um mergulho que nos permite acolher o outro em sua inteireza, sem exigir explicações. O silêncio é também uma forma de amor, pois diz ao outro: “eu te vejo”, mesmo quando ele não consegue se revelar totalmente. Ao cultivar essa escuta, abrimos espaço para vínculos mais humanos, onde a presença fala mais do que conselhos.

O mundo moderno nos acostumou à pressa, e essa pressa nos impede de perceber o essencial. Escutar o que não é dito é resistir a esse ritmo e recuperar a delicadeza da atenção. Em alguns intervalos, quando o tempo parece andar mais devagar, temos a oportunidade de treinar esse olhar. Escutar a vida no canto dos pássaros, no vento que atravessa as janelas, no silêncio que descansa a mente. Escutar as pessoas além das palavras, permitindo que o coração interprete o que os lábios não conseguem dizer.

E, sobretudo, escutar a nós mesmos, acolhendo as próprias inquietações que o barulho diário costuma esconder. Esse tipo de escuta é libertadora, porque nos conecta à essência das coisas. Silenciar a pressa de falar é escolher dar mais espaço à vida, que fala sem pressa, mas com profundidade.