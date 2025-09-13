Frei Jaime Bettega

Além das palavras
Quantas vezes alguém não consegue expressar em palavras sua dor, mas o olhar denuncia a tempestade? 

Silenciar a pressa de falar é escolher dar mais espaço à vida, que fala sem pressa, mas com profundidade

