O peso das ilusões
Quando nos desapegamos da necessidade de parecer, abrimos espaço para simplesmente ser

A busca por aceitação constrói uma identidade frágil, feita de aparências, que pode até conquistar aplausos, mas não sustenta a alma

Frei Jaime Bettega

