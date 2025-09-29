Bom Dia! Um novo dia e uma nova semana se unem para ofertar novas oportunidades... Precisamos olhar para além da rotina e para além do cansaço... Fomos feitos para grandes coisas, não vale a pena pensar pequeno e se desgastar com desencontros pouco saudáveis... A vida é extraordinária, mas é preciso saber viver... Feliz dia!

"O seu lugar é onde os seus pensamentos encontram paz." (@camposde.margaridas).

Para viver em paz faço qualquer coisa. Há tempo compreendi que estando em paz o restante é encaminhado com mais facilidade. Não reclamo do volume de atividades e compromissos, pois a paz me permite ir além das atividades do cotidiano. Sem paz, eu não saberia viver. Muitos passam a vida buscando um lugar perfeito, acreditando que a felicidade depende de estar em determinada cidade, de conquistar certo trabalho ou de encontrar uma companhia ideal. Mas a experiência ensina que nenhum espaço externo será suficiente se o coração e a mente estiverem em conflito.

O lugar verdadeiro, aquele que acolhe e sustenta, é aquele onde nossos pensamentos encontram repouso. Quando o interior está pacificado, qualquer ambiente pode se transformar em casa. Quando estamos em guerra dentro de nós, nem os cenários mais belos conseguem nos trazer alívio. Encontrar esse lugar é exercício diário. Significa cultivar pensamentos que nos conduzem para o bem, aprender a afastar o peso das comparações, renunciar às culpas desnecessárias e abrir espaço para a gratidão. Paz não é ausência de desafios, mas uma forma de olhar para eles sem perder o equilíbrio. É descobrir que, mesmo em meio ao caos, é possível manter serenidade porque sabemos que não estamos sozinhos.

Leia Mais Somos viajantes e a beleza da viagem está justamente em caminhar com liberdade

Esse lugar interior se fortalece quando dedicamos tempo à oração, quando respiramos fundo antes de reagir, quando escolhemos palavras que constroem em vez de ferir. Uma nova jornada, marcada tantas vezes pela pressa e pela cobrança, é chance para voltar a esse espaço de paz. Se os pensamentos forem turbulentos, a semana se tornará mais pesada. Mas se forem guiados pela confiança e pela esperança, até os dias difíceis se tornarão mais leves.