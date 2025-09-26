Frei Jaime Bettega

O desafio é entender que a vida é curta demais para ser desperdiçada em corridas vazias

Liberdade é sentar sem pressa com quem se ama, é caminhar descalço na terra, é cultivar um hobby, é rezar em silêncio, é ler um livro que inspira, é permitir-se momentos de leveza sem culpa

