Bom Dia! A sexta-feira chega anunciando a proximidade do término da semana... O mês de setembro também está no mesmo embalo... O tempo cumpre seu papel: passar... Que possamos nos ocupar com aquilo que não passa... Feliz dia!

“A liberdade é ter tempo para fazer o que se gosta.” (Pepe Mujica).

A liberdade é uma temática sempre presente. Em nome da liberdade já assistimos muitas coisas. Ser livre é estar comprometido com a vida e com tudo aquilo que agrega e acrescenta significado e realização. Posso afirmar que a liberdade é uma conquista que nos enche de felicidade. Mas, vivemos em um mundo que insiste em nos convencer de que liberdade se mede pelo que possuímos ou pela quantidade de escolhas disponíveis.

Mas a verdadeira liberdade, aquela que toca fundo o coração, está no tempo que conseguimos dedicar ao que realmente amamos. Muitas vezes passamos dias inteiros presos a compromissos que não nos representam, exaustos por correr atrás de demandas que não nos preenchem. E assim, quando nos sobra algum tempo, já estamos tão cansados que esquecemos de viver.

Ser livre não é ter um calendário lotado, mas sim espaço para o que desperta alegria genuína. Liberdade é sentar sem pressa com quem se ama, é caminhar descalço na terra, é cultivar um hobby, é rezar em silêncio, é ler um livro que inspira, é permitir-se momentos de leveza sem culpa. É nesses instantes que nos reencontramos conosco mesmos. O tempo dedicado ao que gostamos não é perda, mas ganho.

Ele nos devolve energia, clareza e sentido. Mas para chegar a essa liberdade, precisamos aprender a dizer não. Não ao excesso de obrigações que roubam nossa essência, não à ilusão de que precisamos estar ocupados o tempo todo para sermos importantes. O desafio é entender que a vida é curta demais para ser desperdiçada em corridas vazias. Cada amanhecer é um convite a repensar nossas prioridades.

O que temos feito com o tempo que nos foi dado? Temos vivido apenas para cumprir expectativas externas, ou temos encontrado espaço para o que verdadeiramente amamos? O coração sabe a resposta, e ele se alegra sempre que escolhemos o que nos faz bem. No fim, a liberdade maior não está em ter tudo, mas em poder ser inteiro nas coisas simples que amamos.