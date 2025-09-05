Bom Dia! A sexta-feira é portadora de serenidade e de paz... O cansaço se mistura com nossas buscas... O desânimo é insistente, mas não há espaço para ele... Que o nosso viver seja pautado por aquelas buscas mais profundas, que acalentam o coração e alegram o caminhar... Feliz dia!

"A saúde nem sempre depende da medicina. Ela vem da paz mental, da paz do coração, da paz da alma, vem das risadas e do amor." (@passarinhos_no_telhado).

Cuidar da saúde faz parte do meu cotidiano. Não hesito em levantar cedo para as caminhadas que dinamizam meu dia. Saúde é algo que interessa, que deve fazer parte das prioridades diárias. Sim, muito se fala da saúde como resultado de remédios, diagnósticos e tratamentos, mas sua raiz mais profunda está no equilíbrio do ser. O corpo não vive separado da mente nem do espírito, e ignorar essa unidade é perder de vista a fonte verdadeira de vitalidade.

Uma vida saudável nasce quando aprendemos a cultivar paz interior, quando não deixamos que as preocupações dominem nossos pensamentos, quando oferecemos descanso à mente e silêncio à alma. A medicina cuida com ciência, mas há dimensões que só se curam com afeto, fé e esperança. As risadas, por exemplo, são remédios discretos que aliviam tensões e devolvem alegria ao cotidiano. O amor, em suas diversas formas, é bálsamo que fortalece o coração, que reduz dores invisíveis e que sustenta a vida em sua fragilidade. Paz mental não significa ausência de problemas, mas a capacidade de não se perder neles. Paz do coração é confiar que a vida segue, mesmo quando tudo parece incerto. Paz da alma é descansar em Deus, sabendo que Ele está sempre presente, mesmo quando não entendemos os caminhos. Esses elementos se entrelaçam e se tornam um alicerce invisível que sustenta a saúde de forma plena. Quantas vezes um abraço sincero foi mais eficaz do que longas explicações? Quantas vezes um gesto de bondade acalmou a ansiedade mais do que palavras técnicas? O cuidado humano é medicina em estado puro, porque devolve ao outro a certeza de que não está sozinho.