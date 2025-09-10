O bem não apenas se protege, ele se expande

Bom Dia! Acordando aos poucos... Pensando em tantas coisas, sem deixar o desânimo e a acomodação se aproximarem... Viver é a nossa prioridade e como faz bem sentir o pulsar da vida e expressar gratidão pelos dons recebidos... Saúde do corpo e da alma para viver com mais qualidade... Feliz dia!

“A melhor proteção contra as energias ruins, é ter a energia boa.” (@passarinhos_no_telhado).

Que o mal existe, tenho consciência. O tempo também me ensinou que existem pessoas que se realizam fazendo o mal, mas é uma minoria. O bem me encanta e me move. Acho que não viverei o suficiente pra agradecer tanto bem que pude receber e intermediar. O mal não tem força: como eu gostaria que as pessoas entendessem essa fragilidade do mal. Claro, nem sempre conseguimos evitar encontros, situações ou ambientes carregados de tensões.

A vida nos coloca diante de pessoas que, muitas vezes, trazem consigo inquietações, angústias e palavras que pesam. Seria impossível viver fugindo de tudo o que pode nos ferir. Mas há um caminho que nos fortalece diante dessas circunstâncias: cultivar em nós mesmos uma energia boa, tão firme e consistente que se torna barreira natural contra o que nos atinge de fora. Essa energia não nasce do acaso.

Ela brota de escolhas diárias, de uma postura interior que prefere a serenidade à raiva, o cuidado à indiferença, a gratidão à queixa. Quem cultiva essa vibração positiva não se torna imune às dores, mas aprende a não deixar que elas determinem seu estado de espírito. A proteção maior não vem do isolamento, mas da capacidade de carregar dentro de si uma luz que nenhuma sombra consegue apagar.

Ter energia boa é, acima de tudo, um exercício de consciência: cuidar do que pensamos, do que falamos, do que alimentamos no coração. Palavras carregadas de bondade criam ondas que se expandem. Silêncios escolhidos no momento certo impedem que conflitos cresçam. Gestos de amor, mesmo pequenos, funcionam como muralhas invisíveis que nos guardam.

O bem não apenas se protege, ele se expande. E quando o deixamos crescer em nós, acabamos influenciando o ambiente, tornando-nos fonte de calma onde havia turbulência. Não se trata de negar o mal ou ignorar as dificuldades, mas de não permitir que elas ditem o tom da nossa vida. Cada vez que escolhemos responder com paciência, sorrir em meio à adversidade ou agradecer apesar do pouco, fortalecemos a energia boa que nos protege.