O amanhecer diário, com suas urgências e expectativas, é o terreno perfeito para semearmos a calma

Bom Dia! Bem-vindo, setembro! É o mês do início da primavera e, também, o mês da Bíblia... Que a Palavra de Deus faça nosso coração florescer de boas obras... Muitas bênçãos para este setembro, que é aguardado com muito carinho... Feliz setembro!
"Seja calmaria. Às vezes, um sorriso salva o dia de alguém." (Rosi Coelho).
Fiz um pacto com a calmaria e os resultados são promissores. Nunca encontrei vantagem em perder a calma e a paciência. Pelo contrário, as perdas foram sentidas. Vou continuar investindo na calmaria, pois ela me deixa mais leve e sempre inteiro. É perceptível que a vida moderna, muitas vezes, nos arrasta em meio a ruídos, pressa e exigências. É fácil se perder nesse turbilhão de demandas, mas justamente nesses cenários conturbados é que a calmaria se torna mais necessária. Ser calmaria não significa ausência de firmeza, mas escolha consciente de não alimentar a violência das palavras, a pressa das atitudes e a ansiedade das comparações. A calmaria nasce de um coração que aprendeu a repousar, mesmo em meio às lutas. Quando oferecemos serenidade ao outro, abrimos espaço para que ele também respire e encontre alívio. Pequenos gestos, como um sorriso, muitas vezes passam despercebidos por quem os oferece, mas podem significar um renascer para quem os recebe. Um sorriso tem a força de dizer “você não está sozinho”, “há beleza apesar da dor”, “vale a pena continuar”. É nesse gesto simples que a humanidade se reconhece e se aquece. Quantas histórias já foram suavizadas por uma palavra delicada, quantos corações já se levantaram por causa de um olhar carregado de bondade. A calmaria não apaga os problemas do mundo, mas nos ensina a enfrentá-los de forma diferente. É a paz que desarma, o silêncio que escuta, a presença que acolhe. Ser calmaria é também uma escolha diária: diante da pressa, respirar fundo; diante da ofensa, responder com mansidão; diante do caos, manter a confiança.
Essa postura não nos torna passivos, mas mais fortes, porque não deixamos que o barulho externo roube a paz interior.
O amanhecer diário, com suas urgências e expectativas, é o terreno perfeito para semearmos essa calma. Ao invés de nos deixarmos arrastar pela pressão do tempo, podemos escolher ser sorriso, gesto de bondade, presença que salva um instante de desespero. E talvez seja exatamente isso que o mundo mais precise: pessoas que carreguem dentro de si uma paz tão profunda que se espalha sem esforço, como um rio que corre sem pressa, mas nunca deixa de seguir seu curso. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!