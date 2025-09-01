Frei Jaime Bettega

Muitas bênçãos para este setembro
Notícia

O amanhecer diário, com suas urgências e expectativas, é o terreno perfeito para semearmos a calma

Nunca encontrei vantagem em perder a calma e a paciência

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS